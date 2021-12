Lojas são autuadas em Salvador durante Operação Black Friday

Nesta terça-feira, 3, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) divulgou o balanço da Operação Black Friday, que fiscalizou por um mês estabelecimentos comerciais para coibir eventuais fraudes. Ao todo, 169 fornecedores foram fiscalizados e 14 autuados pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA). Dentre as lojas autuadas, três são virtuais.

A operação, que é realizada anualmente pelo Procon-BA, teve o objetivo de inibir práticas fraudulentas, falsos descontos na precificação e mercadorias expostas sem preço visível.

"Realizamos uma série de visitas aos principais centros de compra e locais de comércio de rua, em Salvador, ampliando o número de estabelecimentos fiscalizados. Aqueles que foram autuados responderão a processo administrativo e constatada a irregularidade poderão ser multados", explicou o diretor de fiscalização do Procon-BA, Iratan Vilas Boas.

Conforme o órgão, os consumidores devem ficar atentos, mesmo após a conclusão das fiscalizações. O Procon-BA ainda pode ser acionado para reclamações oriundas da Black Friday, em casos como produtos danificados, descumprimento na entrega, entre outros. As denúncias podem ser feitas através do aplicativo Procon BA Mobile, pelo e-mail denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br ou presencialmente, no posto central do órgão.

