Lojas são arrombadas na manhã deste domingo na Barra

Estabelecimentos localizados no bairro da Barra tiveram vitrines quebradas e foram arrombados na manhã deste domingo, 27. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), as lojas arrombadas ficam na rua Marquês de Caravelas, próximo ao posto de combustível Menor Preço e a casa de carnes Boi Gordo.



Uma viatura da 11ª CIPM/Barrra foi para o local onde confirmaram o arrombamento. Os proprietários dos estabelecimentos foram orientados a prestarem queixa na 14ª Delegacia Territorial da Barra. Não há mais detalhes sobre o caso.



Por meio de nota, a Polícia Militar informa que o caso ainda está sendo apurado e que mais detalhes serão divulgados assim que "a situação tiver um desfecho".

