Lojas nos shoppings de Salvador não abrem neste domingo

As lojas dos shoppings de Salvador não abrirão as portas neste domingo, 14. Os estabelecimentos estão proibidos de exigir trabalho de seus empregados em lojas e unidades administrativas aos domingos e feriados até a celebração de uma nova convenção coletiva que regulamente o assunto. A regra já havia começado a valer desde o último domingo, 7.

De acordo o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região, a decisão do juiz do trabalho José Arnaldo de Oliveira é justificada pelo fato de que a última convenção que determinava regras de trabalho dos comerciários venceu no dia 28 de fevereiro deste ano.

Caso seja descumprida, será aplicada uma multa de R$ 1 mil por cada empregado que comparecer nestes dias, revertida em favor do Sindicato dos Empregados no Comércio da Cidade do Salvador.

