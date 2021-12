Lojas não irão funcionar no feriado do Dia das Crianças

As lojas vão estar fechadas neste sábado, 12, durante o feriado do Dia das Crianças, em Salvador, após terminar sem avanço a negociação com Sindicato de Lojistas. Os únicos estabelecimentos que vão estar abertos são os que assinaram os acordos coletivos.

De acordo com as informações dos Comerciários de Salvador, a postura do Sndloja vai prejudicar a economia local e aumentar a insegurança jurídica, que vem provocando fechamento de várias lojas e criando dividas trabalhistas para os empresários.

Ainda segundo os Comerciários, as micro e pequenas empresas são as mais prejudicadas.

