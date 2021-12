Lojas de varejo são notificadas em operação Dia das Mães

As lojas Insinuante e Ricardo Eletro, localizadas na Avenida 7 de Setembro, foram notificadas durante fiscalização da Coordenadoria de Defesa do Consumidor do Município de Salvador (Codecon). De acordo com o órgão, fiscais encontraram produtos expostos sem preço nestes estabelecimentos comerciais, o que não é permitido. As empresas agora têm o prazo de 48 horas para corrigir o problema. Em caso de reincidência, as lojas podem ser autuadas e multadas.

A operação, com foco no Dia das Mães, começou nesta quarta, 8, e segue até sexta, 10. No primeiro dia, foram visitadas 96 lojas na Avenida 7 de Setembro e no shopping Center Lapa. A ação vai visitar outros pontos da cidade. De acordo com a Codecon, a população também pode denunciar na sede do órgão, que fica na Rua Chile, ou pelo telefone (71) 2203-3417.

adblock ativo