Lojas de shoppings em Salvador voltarão a fechar nos domingos, afirma Sindicato

Em entrevista ao Portal A TARDE, o vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de Salvador, Alfredo Santiago, afirmou que as lojas de Salvador pertencentes ao Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), voltarão a ter seu funcionamento interrompido aos domingos. Segundo o representante, a decisão já começa a valer para este domingo, 3.

"Sem a convenção coletiva, não podem exigir a presença dos trabalhadores", explicou Alfredo. Nos shoppings, apenas os supermercados, cinemas e praça de alimentação estarão funcionando.

Se não houver acordo, o funcionamento das lojas só acontecerá em junho, devido a Lei Municipal Ordinária 6940/2006, que autoriza o funcionamento durante o mês, juntamente com janeiro. Até lá, caso não haja negociação, a abertura das lojas tanto de shopping centers, quanto do comércio de rua, só estaria confirmada nos domingos que antecedem as datas comemorativas de Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças.

Até a publicação desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com o Sindilojas.

Entenda o caso

O imbróglio entre o Sindicato dos Comerciários e o Sindilojas é motivado pelo Termo de Convenção Coletiva, cuja negociação ainda não foi finalizada. Na última tentativa, realizada no último dia 10 de dezembro, o Sindilojas não compareceu à reunião.

Segundo Alfredo, a convenção coletiva é um instrumento que melhora a relação entre patrão e trabalhador, responsável por garantir diversos direitos contidos na CLT.

"É a convenção que permite o trabalhador comerciário poder conciliar trabalho e estudo, benefício da alimentação, estabilidade da mulher gestante, prazo de homologação, entre outros", explica.

Os shoppings já deixaram de abrir suas lojas aos domingos em 7 de outubro de 2018, primeiro turno das eleições, quando a Justiça do Trabalho de Salvador determinou o fechamento. Na época, uma multa de R$ 1 mil foi fixada por cada empregado que estivesse em serviço.

Confirmação dos shoppings

Em nota, a assessoria do Shopping Bela Vista já confirmou o fechamento das lojas e quiosques para este domingo, 3. Apenas o cinema, os espaços de lazer, o supermercado GBarbosa e as Lojas Americanas manterão seu funcionamento. Confira o comunicado na íntegra:

"O Shopping Bela Vista funcionará em horário especial neste domingo (03), conforme decisão judicial pelo não acordo de convenção coletiva entre lojistas e sindicato dos comerciários. As lojas e quiosques estarão fechados, mas a Praça de Alimentação, espaços de Lazer, supermercado GBarbosa e farmácias ficarão abertos das 12h às 21h. Já as Lojas Americanas abrirão das 13h às 21h. A Alpha Fitness, o SAC e as salas de cinemas do complexo Cinépolis funcionarão em horários independentes e a programação poderá ser consultada nos respectivos sites".

A reportagem não conseguiu contato com os demais shoppings.

*Sob supervisão de Keyla Pereira

adblock ativo