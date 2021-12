Lojas da Le Biscuit são interditadas pela Sucom

Duas lojas da rede Le Biscuit (uma em Nazaré e outra em São Cristóvão) foram interditadas pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) na manhã desta segunda-feira, 27. Outra unidade da rede - no bairro do Comércio - foi embargada pelo órgão.

De acordo com a Sucom, as lojas estavam com alvarás e licenças de publicidade vencidas e sem projeto de segurança. A punição prevê, além do embargo, a aplicação de multas. As lojas só poderão funcionar normalmente quando a situação estiver regularizada junto à Prefeitura de Salvador.

Em nota, a Le Biscuit informou que foi recebida "com surpresa, uma vez que a empresa já estava em contato com o órgão a fim de sanar as exigências requeridas". Além disso, comunicou que o departamento jurídico está em contato com a Sucom para prestar esclarecimentos e encontrar uma solução imediata para a situação.

