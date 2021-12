Lojas abrem neste sábado após autorização da Justiça

Após o imbróglio entre os sindicatos dos comerciários e dos lojistas, o comércio abriu normalmente neste sábado, 21, feriado de Tiradentes. O funcionamento das lojas foi alvo de duas decisões judiciais nesta sexta, 20. A primeira proibia a abertura do comércio, mas a segunda autorizou o trabalho dos comerciários.

Com a liberação, as lojas do Salvador Shopping abriram normalmente nesta manhã, às 9 horas. De acordo com a assessoria, o empreendimento, vai funcionar até as 22 horas (confira abaixo o horário de funcionamento dos outros shoppings).

O Shopping da Bahia também abriu nesta manhã. Os consumidores chegaram cedo e encontraram as lojas funcionando com ao menos dois vendedores nos estabelecimentos.

Alguns lojas de rua também estavam abertas nos bairros da Pituba e da Barra neste sábado.

Comerciários alegam que leis não permitem trabalho nos feriados e domingos sem acordo coletivo

Justiça

Apesar da decisão judicial da 22ª Vara de Justiça do Trabalho de Salvador liberar o funcionamento das lojas dos shoppings e comércio de rua, o presidente do Sindicato dos Comerciários, Jaelson Dourado, disse que membros da entidade estão percorrendo os empreendimentos para registrar quais abriram neste sábado.

"Vamos abrir processo reclamando do não cumprimento da lei municipal e federal, que proibia o funcionamento", explicou.

Dourado acrescentou que a legislação de Salvador prevê que é necessário acordo coletivo para que o comércio funcione aos domingos e feriados, sendo que desde janeiro deste ano que a categoria está em negociação com o patronato, mas não houve acordo. Com isso, não há acordo coletivo em vigor.

O Sindicato dos Lojistas contesta essa interpretação e argumenta que a nova legislação trabalhista permite o funcionamento do comércio.

