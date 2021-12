Loja prorroga campanha de doação de sapatos para Apae

Deve ser prorrogada até o próximo domingo, 9, a campanha para doação de sapatos novos ou usados- em bom estado- para crianças assistidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Salvador.

A iniciativa da loja de calçados infantis Picula, localizada no primeiro piso do Shopping Bela Vista, teve início no mês passado e deveria ser encerrada neste domingo, 2, mas pode agora ser estendida em mais uma semana, "por conta de pedidos de clientes que só ficaram sabendo da campanha nos últimos dias", explicou o proprietário do estabelecimento, Felipe Carvalho.

O empresário espera obter, nesta segunda-feira, 3, a autorização da direção do shopping para manter no local, por mais sete dias, a urna onde estão sendo colocados os calçados doados pelos clientes da loja e visitantes do shopping. Até domingo, cerca de 150 calçados foram doados.

"Todos recebem como recompensa um cartão-desconto de 10% para compras na loja", informou Carvalho. O empresário ficou satisfeito com o resultado da primeira campanha de solidariedade promovida pela loja, que foi inaugurada há apenas seis meses .

A iniciativa ganhou projeção nas redes sociais. "A ideia era fazer uma promoção para o Mês das Crianças, mas agora já estamos pensando em algo para o Natal que também possa ser associado a uma instituição que faça um trabalho sério como a Apae Salvador.

Recém-nascidos

De acordo com o coordenador de Comunicação da Apae, Tiago Abelardo, as doações em geral têm tido papel fundamental nos projetos da instituição, que atende 1.105 pessoas com deficiência intelectual. Destas, 250 crianças e adolescentes estudam no Centro Educacional Especializado, que funciona na sede da instituição, na Pituba.

Os sapatos da campanha da Picula também devem ser destinados aos recém-nascidos carentes atendidos para o "teste do pezinho".

