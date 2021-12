Loja oferece aulas gratuitas de adestramento de cães em Salvador

Neste sábado, 11, e domingo, 12, a partir das 15h, serão oferecidas aulas gratuitas de adestramento para cães. O treinamento será promovido pela loja Mundo Pet, recém-inaugurada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Além do adestramento, a programação do fim de semana também inclui uma apresentação do grupo de teatro Stripulia, no sábado, às 11h, carrinhos de lanche, feira de filhotes e distribuição de brindes – que se estende ao domingo (12) – e o primeiro encontro do Clube do Dachshund (salsicha).

Para participar, os interessados devem enviar um e-mail para contato@mundopet.com solicitando a inscrição nas aulas.

Serviço

Onde: Av. Juracy Magalhães, 1160 - Rio Vermelho /

Quando: de segunda a sábado, das 8h às 21h, e domingo, das 9h às 18h.

Mais informaçaões: telefone: 71 3443-0303

