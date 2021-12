Loja em casarão foi evacuada dois minutos antes de desabamento

Um casarão desabou na manhã desta sexta-feira, 1º, na Rua do Cabeça, no bairro Dois de Julho, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente ocorreu na Rua do Cabeça, por volta de 10h30. Um armarinho funcionava no imóvel.

O proprietário do armarinho Suzi, Elvisson Quadros, afirmou que percebeu uma rachadura na parede quando chegou ao estabelecimento e, durante o expediente, ouviu o barulho de um estalo. Neste momento, ele retirou as cerca de 20 pessoas - entre funcionários e clientes - que estavam dentro da loja. Cerca de dois minutos após a evacuação, o imóvel desabou.

Elvisson trabalha no prédio há mais de 30 anos. Segundo ele, há dois anos o imóvel vizinho foi atingido por um incêndio. Recentemente, o proprietário iniciou uma nova construção no terreno.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Salvador (Codesal) estão no local do acidente, que não deixou feridos.

Corpo de Bombeiros e Codesal estão no local para verificar a situação (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

