Loja é notificada e deve pagar indenização de R$ 700 mil

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região determinou que o Extra Supermercados corrigisse falhas nas áreas que correspondem a saúde e segurança do trabalhador. A decisão do juiz João Batista Sales Souza veio após denúncia do Ministério Público do Trabalho (MPT) sobre a morte do coordenador de manutenção da loja, Albertoni Santos Pereira em junho de 2008 em uma das lojas de Salvador. Na ocasião, uma empilhadeira caiu sobre o funcionário.

Segundo informações do Ministério Público do Trabalho (MPT), a decisão obriga o Extra a corrigir imediatamente as irregularidades apontadas e pagamento de indenização de R$200 mil por dano moral coletivo. O valor deve ser revertido para o Fundo Estadual do Trabalho Decente (Funtrad).

De acordo com informações do MPT, a família da vítima também moveu ação judicial requerendo dano moral individual, garantindo indenização de R$100 mil. A empresa recorreu da decisão, mas o tribunal manteve a sentença, aumentando o valor da multa para R$500 mil.

Durante a investigação do MPT, foi constatado que o funcionário não era habilitado para operar a empilhadeira mecânica. O acidente ocorreu quando a vítima recolhia o equipamento para a área de estacionamento. Ele teria assumido o comando da empilhadeira por não haver naquele dia nenhum funcionário habilitado para operar a máquina.

Conforme o órgão, o Extra chegou a ser procurado para assinatura de um termo que corrigisse as irregularidades encontradas, mas negou o acordo.

O Extra foi notificado no último dia 19 de maio, mas entrou com embargo de declaração no último dia 29 do mesmo mês, pedindo ao tribunal detalhamento dos motivos que embasaram a decisão.

Segundo o MPT, o caso agora vai para apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), em novo recurso da empresa.

A equipe do Portal A Tarde entrou em contato com a assessoria do Extra, que informou que não comenta processo sub judice.

