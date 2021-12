Loja de tecidos pega fogo no bairro de Cajazeiras 8

A loja Feirão dos Tecidos, no bairro de Cajazeiras 8, em Salvador, pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 20. Conforme a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as chamas começaram por volta das 9h20 e se alastram pelo imóvel, atingindo mais dois estabelecimentos.

Duas vendedoras da loja de tecidos inalaram muita fumaça e tiveram que ser encaminhadas a uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi divulgado até o momento.

Ainda segundo a Stelecom, homens do Corpo de Bombeiros, que se encontram no local, solicitaram apoio de um carro pipa da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) para debelar o fogo.

O tenente André Mota, que está à frente da ação dos bombeiros, explicou que o incêndio teria começado no subsolo da loja, estendendo-se para o resto do estabelecimento.

Uma rádio comunitária que fica na parte de cima do estabelecimento atingido pelo fogo teve que ser interditada em decorrência do incidente.

A comerciante Mariana Andrade, dona de uma das lojas que foi atingida pelo fogo, contou que uma de suas funcionárias, quando chegou para trabalhar por volta das 10h, deparou-se com o incêndio e os profissionais tentando controlar o fogo.

Ao tentar abrir a porta do estabelecimento para verificar se algo tinha ocorrido, não conseguiu já que, segundo ela, algumas pessoas colocaram os tecidos da outra loja onde o fogo começou na porta do local. "Não sei exatamente qual o prejuízo. Acredito que tenha sido total, o que vai me custar de R$ 40 a R$ 50 mil", desabafou.

Alguns comerciantes e moradores da região tentam ajudar salvando as mercadorias dos estabelecimentos. Conforme a Superintendência de Trânsito (Transalvador), uma viatura do órgão está indo para a região tentar controlar o trânsito, que está bastante intenso.

Pessoas observam o trabalho dos bombeiros (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Incênido começou em uma loja de tecidos (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

