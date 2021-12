Loja de suplementos é roubada na Paulo VI

Neste primeiro dia de greve da Polícia Militar foram registrados muitos atos de vandalismos e roubos, um deles aconteceu numa loja de suplementos alimentares na avenida Paulo VI. De acordo com o gerente da loja, André Almeida, a porta de vidro do estabelecimento foi quebrado com pedras e os vândalos conseguiram levar alguns produtos através da grade que também foi danificada.

Ainda segundo André o prejuízo total chega aos R$ 5 mil. A loja não tem câmeras de segurança, o que pode dificultar a identificação dos suspeitos.

Greve

Foi decretada na noite desta terça-feira, 15, a greve da Polícia Militar (PM). Os policiais não aceitam a proposta do governo de modernização da PM. O governo já pediu auxílio das Forças Armadas e da Força Nacional. As negociações continuam.

