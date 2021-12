Loja de pneus é arrombada em Água de Meninos

A loja F. Amaral Pneus foi arrombada na manhã desta sexta-feira, 1º, na Travessa Frederico Pontes, em Água de Meninos, Salvador. O estabelecimento fica atrás do quartel dos Fuzileiros Navais de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a ocorrência foi registrada as 5h40. Uma viatura da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local e confirmou o arrombamento.

Ainda não há informações sobre a autoria ou se algo foi roubado.

adblock ativo