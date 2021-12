Loja de ferramentas elétricas é arrombada na Barros Reis

Um homem foi preso em flagrante, após arrombar a loja de ferramentas elétricas para construções civis, JK Equipamentos, localizada na Avenida Barros Reis, em Salvador. A ação ocorreu na madrugada deste domingo, 20.

Segundo o proprietário do estabelecimento, Hilton Koch, o homem (que não teve o nome revelado) arrombou a loja por volta das 4h e, ao entrar no estabelecimento, a central de alarme foi acionada. Hilton, que mora em Brotas, foi imediatamente para o local, com apoio de uma equipe da Polícia Militar.

No estabelecimento, o homem foi encontrado separando objetos e com uma pequena quantia em dinheiro, que foi recuperada pelos policiais. O assaltante foi encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris).

