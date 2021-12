Loja de eletrodomésticos é assaltada no Comércio

Uma unidade da loja Insinuante foi assaltada no início da tarde desta terça-feira, 8, na rua Miguel Calmon, no bairro do Comércio. Aparelhos eletrônicos foram levados durante a ação.

Segundo informações da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Comércio), o assalto ocorreu às 13h15, quando dois homens a bordo de uma motocicleta estacionaram o veículo na entrada da loja e entraram com um revólver na mão.

O gerente da loja ainda não divulgou quantos e quais aparelhos eletrônicos foram subtraídos.

A companhia informou que nenhum funcionário ficou ferido. Os criminosos fugiram em uma moto e estão sendo procurados por uma equipe da Polícia Militar.

