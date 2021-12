Loja de calçados pega fogo na Pituba

A loja de calçados Detagle, localizada no Centro Comercial Ponto Sete, no bairro da Pituba, em Salvador, pegou fogo, na manhã desta sexta-feira, 14, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Uma viatura foi enviada à loja, localizada na Rua Ceará, para debelar as chamas.

De acordo com a proprietária do estabelecimento comercial, Érica Cardoso, o incêndio começou quando as funcionárias ligaram o aparelho de ar-condicionado. Érica informou que ninguém ficou ferido e que apenas teve prejuízos materiais.

* Com informações de Iracema Chequer | Ag. A TARDE.

