Loja das Casas Bahia do Cabula é interditada

A loja das Casas Bahia, no Cabula, foi interditada por agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), na manhã desta sexta-feira, 20. O estabelecimento não apresentou o alvará de funcionamento.

O órgão também aplicou duas multas, uma por desenvolver atividade comercial sem alvará, artigo 8º da Lei 5503/99. Outra pelo não atendimento à notificação aplicada anteriormente para que as publicidades fossem regularizadas junto ao poder público, conforme decreto 12.642/2000.

Em nota enviada à imprensa, a Casas Bahia informa que atua de acordo com a legislação municipal e já entrou com um recurso junto à Sucom para a reabertura da loja. A empresa informa também que busca manter uma política de cooperação constante com o poder público. De acordo com o assessor Moises Brito a loja já foi reaberta na tarde desta sexta.

Na quarta-feira, 18, a loja havia sido multada por não apresentar o alvará da Prefeitura, não possuir autorização para exibição de publicidade e dificultar o trabalho dos agentes. A Sucom apreendeu uma lavadora, duas faixas e um porta panfletos que estavam ocupando área pública.

Também no Cabula, a Insinuante foi autuada pelos fiscais da superintendência, no dia 18. No local, estava ocorrendo um feirão sem permissão do órgão. A exibição de publicidade também foi alvo da ação. Os agentes do Setor Apreensão e Demolição da Sucom (SAD) removeram um toldo e um stand instalados indevidamente no espaço.

Até o fechamento da matéria, a assessoria de comunicação da Insinuante não enviou resposta.

