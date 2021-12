‘Loft do Colecionador’ reúne arte e memórias na CASACOR Bahia

Ambiente que busca reunir arte, afetividade e memórias, o 'Loft do Colecionador' está aberto à visitação até 8 de dezembro na CASACOR Bahia, Horto Florestal. Planejado pelo TRPC Arquitetos, que estreia na edição baiana do maior evento de arquitetura do Brasil, o 'Loft' está disponível para o público das 16h às 22h (terça a sexta), das 15h às 22h (sábados e feriados) e das 15h às 21h (domingo), com ingressos a partir de R$25.

O projeto criado pelos jovens arquitetos Adalberto Vilela, Cecília Miscow, Vanessa Sampaio e Tiago Schultz possui 60 m² e foi planejado para garantir privacidade sem abandonar a integração dos espaços. No ambiente, é possível contemplar uma mescla móveis contemporâneos com antiguidades, como uma cadeira do século 18 em palinha e marchetaria de madeira junto com uma mesa multifuncional em três tons de mármore, criada pelos arquitetos exclusivamente para o evento.

Os visitantes vão poder contemplar um total de 32 quadros no ambiente. Dentre as obras, estão peças da Galeria Roberto Alban, além de livros e objetos encontrados em lojas, feiras e viagens. Com isso, a composição proposta, segundo os profissionais envolvidos, traduz a ideia de que dentro de uma casa cabe um universo de possibilidades.

adblock ativo