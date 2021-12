Localizados corpos das vítimas do acidente com barco em Camaçari

Os corpos de José Cidclei Pereira da Silva, 24, e Adailton dos Santos Souza, 29, desaparecidos no Rio Joanes (Camaçari) desde às 23h30 de sexta-feira, 2, foram encontrados na madrugada deste domingo, 4, em uma localidade conhecida como Prainha. Os cadáveres foram achados por populares, que iniciaram uma busca às 22h de sábado, 3, após o Corpo de Bombeiros interromper a procura.



Os pescadores, divididos em seis barcos, acharam um corpo às 1h20 e o outro às 3 horas. Ambos foram reconhecidos por parentes, mas ainda não foram removidos pela polícia. Ainda não há informações do horário e local do enterro.

Populares passaram o sábado acompanhando as buscas no Rio Joanes

No retorno para casa, o grupo foi surpreendido pelo mau tempo. A embarcação que virou estava com cinco pessoas, de acordo com o pescador Adriano do Carmo Alves, 37, que estava no barco que resistiu ao temporal.

A sorte de Adriano é que sua embarcação foi arremessada para a margem do rio. Duas das pessoas que estavam com José Cidclei e Adailton conseguiram nadar até a margem e retornaram com outro barco para salvar os amigos. Eles ainda encontraram um colega agarrado ao casco da embarcação virada, mas não avistaram os dois desaparecidos.



Reginaldo dos Santos, irmão de Adailton, disse que ele não sabia nadar e que não gostava de rio e mar. José Cidclei também não sabia nadar direito, de acordo com seus parentes.



*Com informações de Danile Rebouças | A TARDE

