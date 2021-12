Localizado no Stiep, Hotel Sotero anuncia suspensão de atividades

A pandemia da Covid-19 atingiu fortemente diversos setores da economia, principalmente os segmentos de turismo e hotelaria. Tendo em vista a diminuição expressiva da taxa de ocupação dos hotéis, o Hotel Sotero, localizado no bairro do Stiep, em Salvador, emitiu um comunicado, nesta quinta-feira, 18, anunciando a suspensão das atividades para o ano de 2020.

De acordo com o comunicado, a suspensão foi necessária para evitar o comprometimento da qualidade dos serviços prestados pela empresa. Segundo a marca, foram empreendidos esforços para manter o hotel operando, durante este intervalo, iniciado no mês de março, quando começou o isolamento social no Brasil.

Confira a nota completa abaixo:

A Pandemia do Coronavírus (Covid-19) afetou forte e negativamente toda a economia

brasileira, e nos segmentos de turismo e da hotelaria, em particular, impôs aos

empreendedores o desafio de conceber estratégias para a preservação dos negócios.

Esta realidade não foi diferente para o Sotero Hotel, resultando na suspensão da sua

operação desde o dia 23 de março de 2020, por falta de ocupação, com a consequente

supressão de toda e qualquer receita.

Após exame criterioso da conjuntura, inclusive à luz das manifestações advindas das

entidades de classe, concluiu-se que, mesmo havendo uma reversão da situação em

curto prazo, isso não concorreria na perspectiva de ocupação em níveis mínimos que

permitissem a subsistência da atividade produtiva. Podemos constatar esta situação nos

países os quais já superaram o período de isolamento social e cujas taxas de ocupação

operam em patamares inferiores a 20% (vinte por cento) da capacidade instalada.

Reforça, ainda, sobremaneira, essa ausência de perspectiva o fato de que o Centro de

Convenções de Salvador, implantado na zona de atuação do Sotero Hotel,

encontra-se com a grande maioria dos eventos suspensos e sem previsão de retomada

de programação regular. Vários outros eventos na cidade de Salvador, que fazem parte

da programação de final de ano, como Festival de Verão, Réveillon e provavelmente o

Carnaval, correm sério risco de não acontecerem. Adicione-se a este cenário a

informação de que o aeroporto de Salvador, a partir de julho, pretende ampliar de 08

para apenas 20 voos diários, o que corresponde a aproximadamente 20% da operação,

antes da pandemia.

Mesmo assim, neste intervalo, envidamos nossos melhores esforços no sentido de

mantermos o Hotel operando, assegurando, assim, os vínculos de trabalho da maioria

dos colaboradores, remanejando alguns para outras empresas do Grupo e também

aproveitando para atualizar a manutenção do prédio.

Considerando que, a despeito de todos esses esforços, mesmo adotando as medidas

mitigadoras implementadas pelo Poder Público, porém sem os elementos norteadores

de quando e como efetivamente a economia se restabelecerá, além de priorizar a nossa

principal responsabilidade que são os nossos colaboradores, decidimos por

descontinuar nossa operação no ano de 2020. Isto também porque não permitiríamos

comprometer a qualidade de nossos serviços que sempre foram muito bem avaliados

nos diversos sites especializados de hospitalidade.

Até aqui, precisamos registrar e agradecer o empenho dos nossos colaboradores,

fornecedores, parceiros e, particularmente, agradecer aos nossos hóspedes que

contribuíram decididamente na consolidação do Sotero Hotel em uma referência de

hospitalidade na cidade de Salvador.

Até breve!

