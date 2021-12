Localizada arma que pode ter sido usada para matar capitão

A Polícia Militar (PM-BA) encontrou, nesta sexta-feira, 24, uma arma que pode ter sido a utilizada no homicídio do capitão Anativo Manuel da Conceição Neto, de 33 anos, morto na última segunda-feira, 20. O revólver calibre 38 foi localizado na Fonte do Capim, na Avenida San Martins, em Salvador. A arma estava em uma caixa de papelão junto com munições.

A polícia apura se o revólver foi mesmo o utilizado no assassinato do PM. Na quinta, 23, depois de se apresentar à Polícia Civil e confessar o crime, o jovem Lucas Soares dos Santos, de 18 anos, disse que após atirar contra o capitão, fugiu, com um colega de 17 anos, em direção à Avenida Luis Eduardo Magalhães e seguiu em dois mototáxis para a região da Avenida San Martin, onde o revólver foi encontrado.

A arma será encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e será submetida a uma perícia, que deverá ser concluída em 30 dias.

Confissão

Lucas Soares dos Santos se apresentou na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), na sede do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), na Praça da Piedade (Centro da cidade), ao lado de um advogado, amigo de familiares.

Lucas se apresentou à políca ao lado de um advogado (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

Segundo a polícia, no interrogatório, Lucas afirmou ter sido convidado por um amigo adolescente, de 17 anos, para roubar um veículo, que seria utilizado para assaltar uma loja no outro dia, a qual não soube indicar.

"Na tarde de segunda, o adolescente e ele, que trajava um uniforme escolar e trazia um revólver na mochila, dirigiram-se à Baixinha de Santo Antônio, onde o oficial PM aguardava seu carro ser lavado. Ao receber a chave do veículo das mãos do empregado do lava a jato, o capitão foi abordado por Lucas que anunciou o assalto", informou, em nota, a Polícia Civil.

O jovem também disse que o PM, após o entregar a chave do carro, tentou aproximar-se dele, momento em que Lucas pediu ao policial que se afastasse e levantasse a camisa. "Anativo, segundo ele, ao levantar a camisa fez menção de que pegaria uma arma, instante em que disparou o revólver", disse à polícia.

Crime

O capitão Anativo, que era subcomandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (Barbalho), foi assassinado na última segunda, 20, na Baixinha de Santo Antônio, no Cabula, enquanto aguardava a lavagem do seu carro. As investigações apontam que o PM foi morto após reagir ao assalto. O autor do crime queria levar o carro da vítima.

O corpo do capitão PM foi sepultado na terça, 21, no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, Baixa de Quintas. Ele foi casado com a cantora de arrocha Nara Costa por seis anos. Ambos estavam separado há três meses e tinham uma filha de quatro anos. O PM deixou também uma filha de oito anos, fruto de outro casamento.

Veja vídeo que mosta momento do assalto:

Da Redação Localizada arma que pode ter sido usada para matar capitão

