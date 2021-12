Locais de votação são alterados no bairro de Periperi

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) divulgou nesta sexta-feira, 16, alterações nos locais de votação da 4ª Zona Eleitoral de Salvador, isto é, em Periperi, no subúrbio ferroviário da capital baiana.

Os eleitores que votavam na Escola Felipe Busquet Anglada, em Periperi, precisarão votar em outros três colégios particulares do bairro. Desta forma, os eleitores que votavam nas seções 496, 497, 498 e 499 foram transferidos para o Colégio Santo Inácio, situado na Rua Dr. Almeida, 10, Periperi; os que eram das seções 500, 501, 502 e 503 foram transferidos para o Colégio Celestin Freinet, situado na Rua Cosme de Farias, 12 - Periperi; já os votantes nas seções 504, 505, 506, 507 e 533 foram transferidos para o Instituto Social Pindorama, situado na Rua Oswaldo da Hora, 02 - Periperi.

O eleitor pode consultar os dados eleitorais, incluindo o novo local de votação e seção, no site do TRE-BA, baixando o aplicativo e-Título, ligando para (71) 3373-7000 ou falando com a atendente virtual "Clara", por meio do WhatsApp (71) 99602-7777.

adblock ativo