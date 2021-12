Locais de votação da Ladeira da Soledade e Liberdade sofrem alterações

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) divulgou nesta quinta-feira, 8, que os eleitores que votam no Colégio Estadual Carneiro Ribeiro Filho (atual Presidente Getúlio Vargas), na Ladeira da Soledade, tiveram locais de votação alterados.

Ao todo, 23 seções foram transferidas para a Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré, localizada na Rua do Queimado, n° 17, no bairro da Liberdade, de acordo com o tribunal.

Ainda segundo o órgão, os eleitores do Colégio Estadual Celina Pinho, da Rua do Curuzu, na Liberdade irão votar na Escola Estadual Navarro de Brito, também localizada na Rua do Queimado, na Liberdade. Essa alteração, em específico, já tinha acontecido nas eleições de 2018.

O eleitor pode consultar os dados eleitorais, incluindo o novo local de votação e seção, no site do TRE-BA, baixando o aplicativo e-Título.

