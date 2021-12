Locais de vacinação contra gripe são ampliados após morte de bebê por H1N1

Os locais de vacinação contra a gripe serão ampliados a partir desta sexta-feira, 18. Além dos postos de saúde, a dose também será disponibilizada em áreas de grande circulação, como escolas, creches, abrigos e hospitais.

O objetivo é que os agentes de saúde busquem o público-alvo da campanha fora das 126 unidades de saúde. Os familiares de idosos acamados também podem solicitar o atendimento residencial. O agendamento deve ser feito nos postos de saúde.

A medida foi tomada por conta da baixa adesão à campanha e após a morte de uma criança de 1 ano em decorrência do H1N1. Esta é a 11ª morte em Salvador. O caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ainda de acordo com a SMS, apenas 35,6% das crianças entre seis meses e menos de 5 anos foram imunizadas até o momento.

“É importante não deixar para a última hora já que a vacina leva de 7 a 10 dias para fazer efeito no organismo. Ainda temos dois meses chuvosos nesse primeiro semestre do ano com temperaturas mais baixas, quando as pessoas permanecem mais tempo em locais fechados propícios à circulação do vírus e consequentemente à contaminação da doença”, disse Doiane Lemos, subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis de Salvador.

Além deste grupo, a adesão à campanha, que termina no dia 1º de junho, também é baixa considerando todo público-alvo. Até o momento, a cobertura é de 53% do total de 541.451 pessoas. A meta é alcançar 90%.

Devem ser imunizados idosos, gestantes, mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas e presos, além de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

