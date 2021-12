Lobato terá 16 painéis de contenção em 4 áreas

O bairro do Lobato será contemplado com 16 painéis de contenção de encostas em quatro áreas distintas. A ordem de serviço para o início imediato dos trabalhos foi assinada na manhã desta segunda-feira, 24, pelo governador Rui Costa (PT).

O investimento nessas obras é de cerca de R$ 8 milhões, e a área atendida chega a 11,4 mil m². De acordo com o gestor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Carlos Martins, o prazo para a conclusão das intervenções é de um ano.

"Essa será a nossa maior obra no que diz respeito a encosta, pois é a maior área que apresenta riscos para a população", afirmou o secretário durante a solenidade.

As obras nas encostas da cidade fazem parte do Programa de Prevenção de Desastres Naturais do governo do estado. Conforme Martins, até o momento já foram entregues dez obras deste tipo na capital baiana.

Os bairros atendidos foram Cajazeiras, Águas Claras, Pau da Lima, Castelo Branco, Nova Brasília, Retiro, São Caetano e Boca da Mata - também com cerca de R$ 8 milhões investidos.

Nesta segunda, o governador anunciou, ainda, que vai aplicar recursos estaduais para obras complementares na melhoria da pavimentação de ruas, passeios, escadarias e corrimãos para facilitar o acesso dos moradores do Lobato.

"Estamos fazendo outros contratos para complementar estas obras e pretendemos construir parque, campo de futebol ou quadra onde houver espaço. Mais de 2.400 famílias serão beneficiadas e terão melhores condições de segurança e moradia".

Segundo a assessoria de imprensa do governo, o conjunto de obras no bairro inclui o trabalho de assistência social, com o remanejamento de cerca de 60 famílias das áreas de risco.

"Os moradores que precisarem deixar as casas em caráter definitivo serão incluídos no cadastro do programa Minha Casa, Minha Vida", informou em nota.

O programa prevê um investimento de R$ 156 milhões para intervenções em 98 áreas de risco em Salvador e conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio do Ministério das Cidades.

Espera

Moradores da rua Maria Isabel, do bairro de Boa Vista de São Caetano, aproveitaram a oportunidade e fizeram cartazes para pedir ao governador para realizar obras no local em que vivem.

"No dia 27 de abril, aconteceram muitos deslizamentos de terra nas encostas próximas de onde moramos, estamos com as casas comprometidas e, até agora, nenhum gestor público nos deu um posicionamento. Não podemos esperar o próximo período de chuvas", relatou Jubiraci Carvalho, 35.

A dona de casa Rosemeire Matos, 38, que vive no Lobato há 18 anos, afirma que a encosta traz mais segurança para o local. "Agora, precisamos de mais policiamento, porque aqui está muito perigoso. Muitas pessoas são assaltadas em plena luz do dia, quando saem para trabalhar", disse.

