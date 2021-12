Lixo eletrônico é uma ameaça; saiba onde descartar

Para onde vai o seu celular, computador e outros eletrônicos quando param de funcionar ou são substituídos por um modelo mais novo?



Esse material descartado recebe o nome de lixo eletrônico ou e-lixo e pode causar danos ao meio ambiente e à saúde humana.



De acordo com Joilson Santana, atual presidente da Camapet - Cooperativa de coleta seletiva, é considerado e-lixo todo resíduo que tem origem eletrônica e a população acredita não servir mais para o uso.



Afirma ainda que o descarte adequado gera trabalho e renda para os coletores de material reciclável.



Segundo a engenheira ambiental e sanitarista Iasminy Santana, o descarte incorreto do chamado lixo eletrônico traz problemas para a sociedade e para o ambiente.



"Quando são jogados em contato direto com o solo, esse lixo atinge o lençol freático e pode poluir a água. Se queimados, poluem o ar. O certo é levá-los para os locais apropriados, empresas especializadas ou entrar em contato com ONGs que façam o recolhimento", alerta.



Além disso, lembra, cuidados são necessários porque esses materiais são constituídos de substâncias altamente tóxicas, como o cádmio.

