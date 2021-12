Livros infantis são boas opções de presente no Natal

Todo mundo gosta de ganhar presentes quando chega o fim do ano, mas, muitas vezes, queremos roupas da moda, brinquedos novos e aparelhos tecnológicos. Em outros casos, nossos pais nem imaginam que seria mais interessante comprar outro tipo de lembrança. Então, neste Natal, que tal pedir um livro como presente?

Sempre nos falam que ler estimula o pensamento, a criatividade e que aprendemos muito. E é verdade. Mas a graça mesmo é aproveitar as histórias incríveis, divertidas e cheias de fantasia e emoção que são contadas por aí. Afinal, muitos mundos são criados com palavras e há grandes chances de você encontrar um no qual deseje morar para sempre. Ah, e tem literatura para qualquer pessoa, idade e gosto, basta achar aquilo com que se identifica.

Pensando nisso, o A TARDINHA escolheu para você oito livros lançados este ano, que são ótimos presentes de Natal e excelente leitura para as suas férias, por terem magia, romance, aventura, contos, interatividade e oferecerem, de quebra, a chance de explorar novos mundos dentro da sua imaginação.

1. Viva Este Livro

Depois que fizer todas as ações deste livro interativo, você terá conhecido mais sobre si mesmo e tido momentos transformadores. Um verdadeiro baú de lembranças e descobertas.

2. Os Invisíveis e o Amuleto da Serpente

Os amigos Matheus, Nina e Átila sofrem com os valentões da escola todos os dias, mas quando entram escondidos no PaleoPark, eles acabam descobrindo por lá um manuscrito secreto.

3. O Saci e a Reciclagem do Lixo

O Saci Pererê aprontou uma confusão em Jequitibá. Sem perceber, resolveu os problemas de lixo da cidade e fez os empresários despertarem para a reciclagem.

4. A Mãe de Ouro e Outros Contos do Folclore Brasileiro

Os contos populares brasileiros A Mãe de Ouro, O Bicho Manjaléu, A Mãe-d’Água, A Princesa de Bambuluá e O Saci são recontados pelo novelista Walcyr Carrasco, que nos faz pensar sobre a história do Brasil.

5. Deslumbres e Assombros

No Vilarejo, tudo é perfeito, mas nenhum habitante sabe disso, porque não conhece nada além dele. Um dia, Naia se questiona sobre o desconhecido e atravessa a fronteira de seu mundo, iniciando uma jornada incrível.

6. Outro Lar – Uma Viagem de Muitos Ensinamentos

Esse é para quem curte as aventuras da Turma da Mônica, que vai até o Rio de Janeiro visitar André, um primo do Cascão, que apresenta a Cidade Maravilhosa.

7. Como Surgiu O João-de-Barro

Um conto indígena, no qual as crianças se juntam para ouvir histórias muito antigas que um velho índio aprendeu com seus avós, que aprenderam com os avós dele, como a do pássaro joão-de-barro, que eles ouvirão hoje.

8. Espírito dos Animais com Mandachuva

Mandachuva foi ensinar as crianças sobre espiritualidade e a galera do Scooby-doo se junta com o gato para resolver mais um mistério.

