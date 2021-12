Livro marca recuperação de plano urbanístico dos anos 40

O acervo do Escritório do Plano de Urbanismo da cidade de Salvador (Epucs) será aberto a consulta pública nesta quarta-feira, 14. Para marcar a abertura, a Universidade Federal da Bahia, a Fundação Gregório de Mattos e a Petrobras Cultural promovem o lançamento do livro "Acervo do Epucs: contextos, percursos, acesso", no Espaço Cultural Barroquinha.

Os arquivos revelam o plano urbanístico de Salvador formulado pelo professor Mário Leal Ferreira, nos anos de 1940. A organização do livro é da Profa. Dra. Ana Fernandes, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Ufba), responsável também pela coordenação dos trabalhos, durante 10 anos, de recuperação da documentação.

O trabalho foi feito em plantas, ofícios, mapas, fotografias, orçamentos e todos os documentos remanescentes, que estavam praticamente perdidos, em decorrência da deterioração e abandono em que se encontravam há mais de 30 anos. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e a Petrobras Cultural financiaram o trabalho de pesquisa e recuperação.

Plano urbanístico

Liderado pelo engenheiro e urbanista santo-amarense Mário Leal Ferreira, entre 1942 e 1947, em Salvador, a produção do Escritório ocupa um lugar excepcional na história urbanística da cidade. o plano urbanístico é até hoje considerado como a mais importante experiência de planejamento urbano soteropolitano do século XX.

