Live discute como ajudar as crianças a entenderem seus sentimentos

Com objetivo de ajudar as crianças a entenderem os seus próprios sentimentos, alguns shoppings de Salvador promovem a live 'Como entender as emoções em família: as habilidades socioemocionais além da teoria', no dia 15 de outubro, às 19h30, pelo canal do YouTube do Jovens Veritas.

O evento, promovido pelos shoppings Barra, Itaigara, Paseo e Parque da Cidade (SP), todos administrados pela Enashopp, vai contar com a participação da idealizadora do programa Jovens Veritas, Rafaela Lopes, e intermediação da escritora Emília Nuñez.

O programa Jovens Veritas utiliza a psicopedagogia, através da ludicidade com instrumentos como a lente, microfone e estetoscópio do amor, além de personagens de filmes infantis e ressignificação de brincadeiras.

Além do canal no YouTube, o evento também terá retransmissão simultânea nos stories dos shoppings Barra, Itaigara, Paseo e Parque da Cidade, em São Paulo, e do perfil da escritora de livros infantis Emília Nuñez.

