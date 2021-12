Lista dos mototaxistas classificados para credenciamento é divulgada

A lista com os nomes dos mototaxistas de Salvador classificados para o credenciamento foi divulgada na quinta-feira, 16, no Diário Oficial do Município (DOM). Dentre os mais de mil condutores que solicitaram o credenciamento, cerca de 700 foram classificados. Os nomes também podem ser consultados no site disponibilizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Os condutores classificados passarão por vistorias entre os dias 4 e 15 de dezembro, na sede da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (COATAE), no Vale dos Barris. No dia da vistoria, serão solicitados documentos como: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), Certidões Negativas Criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal e duas fotografias 3x4.

Alguns dos itens de segurança exigidos são capacetes de na cor amarela, alças metálicas laterais destinadas à sustentação e apoio dos passageiros, antena corta-pipas e barra protetora de pernas (conhecida como mata-cachorro). A relação completa dos documentos e itens de segurança obrigatórios pode ser conferida no edital de convocação, que será publicado no Diário Oficial do Município e no site da Semob na próxima segunda, 20.

