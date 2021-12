Lista com locais e horários de blitze vaza na internet

Uma foto com a lista de possíveis locais e horários de blitze da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) vazou na internet neste sábado. Na imagem aparece um documento com a logomarca da Transalvador e da Prefeitura de Salvador com uma relação com nove pontos da cidade e horários da operação pela manhã e tarde.

Na postagem nas redes sociais, os internautas não revelam se é uma blitz de IPVA ou da Lei Seca, nem quando vai acontecer, apenas coloca a informação: "locais da festa". A imagem foi na fanpage "Trânsito Salvador", onde é comum usuários divulgarem locais de fiscalização.

A assessoria da Transalvador confirma que o documento é oficial, mas diz que faz parte de um relatório de fiscalização. De acordo com o órgão, são locais onde é viável realizar blitze, por conta do impacto no trânsito, por exemplo. De acordo com a assessoria da Transalvador, não significa que vai acontecer uma operação nesses pontos da cidade.

O órgão disse que vai apurar como o documento vazou na internet e punir o responsável.

