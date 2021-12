Linhas de ônibus vão operar com 100% da frota para a Lavagem do Bonfim

O sistema de transporte coletivo de Salvador vai ganhar um reforço na quinta-feira, 12, dia da Lavagem do Bonfim. De acordo com a prefeitura, todas as linhas vão operar com 100% da frota, ou seja, serão 2.600 veículos nas ruas.

As dezenove linhas que atendem à região do evento vão prolongar o horário final de atendimento até as 0h (confira lista abaixo).

Além disso, a Secretaria de Mobilidade (Semob), vai disponibilizar 36 veículos extras da frota reguladora, sendo seis de cada empresa, para auxílio no retorno para casa após as comemorações. Os veículos estarão disponíveis das 13h às 23h, a partir do Largo do Papagaio, para atender à demanda.

Mudanças nas rotas

O tráfego na região do Bonfim será interditado nesta quinta a partir das 6h, e as linhas que operam no local sofrerão mudanças de itinerário. As linhas provenientes do Largo do Tanque com destino ao Campo Grande, Comércio e Avenida Contorno vão sair do Largo do Tanque e seguir pela Liberdade, Nazaré, Joana Angélica, Politeama, Campo Grande e, a partir deste ponto, retomam o itinerário normal.

Já as linhas que saem do Campo Grande e Vale do Canela com destino ao Comércio e Túnel Américo Simas partem do Campo Grande pelo Politeama, Piedade, Avenida Joana Angélica, Nazaré, Vale do Nazaré, Sete Portas e, a partir daí, seguem o itinerário comum. Os ônibus que vêm do Campo Grande e Vale do Canela com destino ao Comércio e Calçada seguem pelo Campo Grande, Politeama, Piedade, Avenida Joana Angélica, Nazaré, Barbalho, Liberdade, Largo do Tanque para retomar o percurso comum.

Os coletivos que partem do Aquidabã com destino ao Campo Grande, Comércio e Avenida Contorno seguem pelo Vale de Nazaré, Avenida Joana Angélica, Campo da Pólvora, Piedade, Politeama, Campo Grande e, a partir deste ponto, seguem o roteiro normal. As linhas da Avenida Suburbana, Península Itapagipana e Calçada com destino ao Túnel Américo Simas/Aquidabã passam pelo Viaduto dos Motoristas, Largo do Tanque, Avenida San Martin, Largo do Retiro, Avenida Barros Reis, Sete Portas, Aquidabã e retomam o itinerário normal.

Os ônibus da Avenida Suburbana, Península Itapagipana e Calçada com destino ao Campo Grande e Vale do Canela vão acessar o Viaduto dos Motoristas, Largo do Tanque, Liberdade, Barbalho, Nazaré, Piedade, Politeama, Campo Grande e depois seguem percurso. As linhas provenientes do Aquidabã para a Avenida Suburbana passarão pelo Aquidabã, Sete Portas, Barros Reis, Avenida San Martin, Largo do Tanque, Viaduto dos Motoristas e então fazem o roteiro normal.

As linhas do Largo do Tanque com destino à Península Itapagipana seguem, no trajeto de ida, pelo Viaduto dos Motoristas, Rua 26 de Dezembro, Rua Régis Pacheco, Rua Boa Vista, Rua Resende Costa, Avenida Caminho de Areia e depois retomam o seu itinerário normal. No trajeto de volta seguirão pela Avenida Caminho de Areia, Rua Machado Monteiro, Rua Araújo Bulcão, Rua do Uruguai, Rua Régis Pacheco, Travessa 28 de Maio, Viaduto dos Motoristas e então o roteiro habitual.

Os coletivos provenientes da Suburbana com destino à Península Itapagipana seguem, no trajeto de ida, pela Rua Régis Pacheco, Rua Boa Vista, Rua Resende Costa, Avenida Caminho de Areia e, a partir deste ponto, retomam o seu itinerário normal. Já no trajeto de volta, seguirão pela Avenida Caminho de Areia, Rua Araujo Bulcão, Rua do Uruguai, Rua Couceiros de Abreu, Rua Régis Pacheco, retorno Largo do Curtume, Rua Luis Maria e, a partir deste ponto, retomam o seu itinerário normal.

As linhas com destino final para a Avenida da França, São Joaquim ou Calçada provenientes do Largo do Tanque, farão o retorno no largo. Já as linhas que acessam o Túnel Américo Simas, farão retorno no Aquidabã. Ao final dos festejos do Bonfim, as barreiras serão removidas e os coletivos passam a fazer o roteiro comum.

Linhas com horário prolongado:

Código - Linha

1515 Conjunto Pirajá I - Ribeira

1535 Vista Alegre - Ribeira

1662 Base Naval - Ribeira

1638 Fazenda Coutos - Ribeira

1608 Paripe – Ribeira

0201 Ribeira/Bonfim – Campo Grande

0216 Ribeira – Lapa

0343 Fazenda Grande do Retiro - Ribeira

0213 Ribeira - Federação

0221 Ribeira – Barbalho/Fazenda Garcia

0218 Ribeira – Pituba

0209 Ribeira/Caminho de Areia - Barroquinha

0220 Ribeira – Sabino Silva

0237 Ribeira – Rio Sena/A. Sta Terezinha

0210 Ribeira – Campo Grande

0713 Santa Cruz – Calçada/Bonfim

0720 Vale das Pedrinhas – Vl Rui Barbosa

1142 Cabula VI – Ribeira R2

1403 Cajazeira 11 - Ribeira

