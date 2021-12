Linhas de ônibus urbanos param fora da Rodoviária

As 57 linhas que passam pelo terminal de ônibus urbanos da Rodoviária de Salvador serão remanejadas para fora do local, que estará fechado neste fim de semana (19 a 20) e no seguinte (26 e 27). Os coletivos irão parar nos pontos P1 (entre a Madeireira Brotas e a Rodoviária) e P2 (Detran).

Uma obra realizada pela concessionária CCR Metrô-Bahia para restauração do pavimento nas vias de acesso dos ônibus no terminal faz parte da reestruturação do equipamento para facilitar a integração com o metrô.

“Não é possível realizar a reconstrução dos pavimentos em paralelo com a circulação de ônibus”, disse o gestor de obras da CCR, Élvio Torres.

Distribuição

Linhas do ponto P1: Sussuarana-Engenho Velho de Brotas; Cabula 6-Lapa; A. do Cruzeiro/Pernambués-Cir; Narandiba/Doron-Lapa; Pernambués-Lapa; Pernambués-Pituba/São Gonçalo-Lapa/ C.Grande; Narandiba/Doron-Barra R2; Pernambués-Barra; Tancredo Neves-Pituba; Engomadeira-Lapa; Mata Escura-Pituba; Sussuarana-Lapa; Arenoso-Pituba; Sussuarana-Lapa; Arenoso-Pituba; Novo Horizonte-Lapa; Jd. Sto. Inácio-Pituba; Castelo Branco-Pituba; Colina Azul-França; M. dos Oitis-Lapa; Pau da Lima-Nordeste; São Marcos-Lapa/Barra; V. dos Lagos-Lapa; Sete de Abril-Lapa; Est. Pirajá-Barra 1; Est. Pirajá-Pituba; Canabrava/Nova Cidade-Lapa; Nova Brasília-Pituba; Boca da Mata-Lapa; Boca da Mata-Pituba; Cajazeira 11-Pituba; Faz. Grande 4-Lapa; Águas Claras-Pituba.

Linhas do ponto P2: Ribeira-Pituba; Ribeira-Rodoviária; Mal. Rondon-Pituba; Valéria-Pituba; Vista Alegre-Pituba; Paripe-Pituba; Paripe-Rodoviária; Plataforma-Pituba; Alto do Cabrito/ B. Vista-Pituba; Faz. Coutos-Pituba; Base Naval-Pituba; Terezinha-Pituba; S. João do Cabrito-Pituba; Lapa-Patamares R1; Lapa-Patamares R2; Luís Anselmo-Pituba; Cj. Marback-Lapa; Vale dos Rios/Stiep-Acesso Norte; Bairro da Paz-Lapa; P. do Flamengo-Lapa; Est. Mussurunga-Lapa; V1. 2 de Julho/ Trobogy-Lapa.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

