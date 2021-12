Linhas de ônibus terão itinerários modificados no Bonfim

A partir do próximo sábado, 25, com a interdição da ladeira da Colina Sagrada para a realização das obras de requalificação do Bonfim, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá modificar, temporariamente, o itinerário das três linhas que passam pelo local: 0201 - Ribeira-Bonfim/Campo Grande, 1668 - Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato-Ribeira e 0713 - Santa Cruz/Calçada/Bonfim.

Essas linhas deixarão de circular pela Ladeira do Bonfim e Monte Serrat e passarão a transitar pelas ruas Imperatriz, Jacuípe, Juaguaripe, Paraguaçu, Rio Sergy Mirim e Luiz Tarquínio e, a partir daí, seguem o itinerário normal. O transporte será mantido pela nova linha circular 0201-01 - Bonfim/Largo de Roma.

A linha, que será criada provisoriamente, irá operar das 6h às 20h, saindo da rua Plínio Lima, passando pelos hospitais Sagrada Família e Couto Maia, seguindo até o Largo de Roma, onde os passageiros poderão integrar, pagando apenas uma tarifa no período de duas horas com qualquer uma das 33 linhas que passam pelo local.

As obras de requalificação tem investimento de R$ 11,5 milhões. Entre as intervenções, a praça do largo da Basílica terá os limites ampliados. Serão suprimidas algumas ruas lindeiras à praça, cuja pavimentação será executada em mosaico de pedra portuguesa branca. O sistema viário será redesenhado, suprimindo as vias que passam em frente à entrada da escadaria principal da basílica e à Casa do Juiz da Devoção, na esquina com a ladeira dos romeiros.

adblock ativo