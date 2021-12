Linhas de ônibus terão horário estendido para jogo do Brasil

Por conta da transmissão do jogo Brasil x Argentina, na Arena Brahma nº 1, nesta terça-feira, 02, a Secretaria de Mobilidade (Semob) irá prolongar o atendimento de 17 linhas que circulam no bairro da Barra até 2h de quarta-feira, 03. Também serão ofertados seis veículos da frota reguladora que estarão à disposição na Estação da Lapa, a partir das 20h desta terça. (Confira abaixo)

Além disso, 13 linhas do subsistema de transporte complementar também vão ampliar o atendimento até a Barra, das 19h até 1h30 da manhã de quarta, 03, para auxiliar o atendimento das pessoas que vão assistir ao jogo no local. As linhas com destino a Baixa do Fiscal deverão prolongar seu itinerário até a Avenida Centenário.

