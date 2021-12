Linhas de ônibus têm mais mudanças neste sábado

A reestruturação das linhas de ônibus da capital terá continuidade neste sábado, 11, quando 36 linhas serão envolvidas e 17 bairros afetados, nas regiões Brotas-Centro e Itapuã-Aeroporto.

As áreas serão: Saúde, Tororó, Santo Antônio, Macaúbas, Faz. Garcia, Engenho Velho De Brotas, Daniel Lisboa, Brotas, Cosme De Farias, Luis Anselmo/Vila Laura, Vasco Da Gama, Itapuã, Aeroporto, Jardim Das Margaridas, Alto do Coqueirinho e Km 17.

Serão 10 novas linhas: Santo Antônio/Saúde – Tororó; Term. Acesso Norte-Macaúbas; Cosme de Farias-Est. Brotas; Daniel Lisboa - Lapa/Campo Grande; Eng. Velho de Brotas - Est. Brotas; Lapa-Hospital Geral; Lapa-Hospital Geral (via Waldemar Falcão); Term. Acesso Norte/Luis Anselmo-Est. Brotas; Alto do Coquerinho-Est. Imbui; e Terminal Mussurunga-KM 17.

Segundo a prefeitura de Salvador, as alterações são baseadas em estudos técnicos que preveem, em todos os casos, diminuição no tempo de viagem e um transporte público integrado, com mais conforto e agilidade. Todas as mudanças poderão ser conferidas no internet.

