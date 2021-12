Linhas de ônibus serão reforçadas no feriado do Dia do Trabalhador

Comemorado nesta quarta-feira, 1º de maio, o feriado de Dia do Trabalhador terá reforço no transporte coletivo em Salvador. As informações são da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Devido à festa realizada na emperesa Serviço Social do Comércio (Sesc) de Piatã, situada na orla da capital, seis veículos reguladores para Estação Mussurunga vão operar das 13h às 20h.

Além dessa linha, outras que rodam em frota máxima, das 7h às 21h, são Estação Pirajá/Itapuã e Fazenda Grande/Itapuã. Três veículos reguladores com direção à Estação da Lapa, de 15h às 22h, completam o esquema especial.

