Linhas de ônibus serão alteradas a partir deste sábado

Neste sábado, 21, a prefeitura dará continuidade à primeira fase da reestruturação das linhas de ônibus da cidade.

Ao todo, 22 linhas passarão por alterações, quatro serão criadas e o terminal Acesso Norte, que foi transformada em um equipamento de transbordo como da Lapa e Pirajá, passará a contar com ainda mais opções de atendimento para a população.

Nesta etapa, 16 bairros serão beneficiados. A prefeitura prevê uma redução de duas horas no tempo de espera. No local, serão distribuídos panfletos com informações sobre todas as linhas que serão alteradas.

adblock ativo