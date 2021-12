Linhas de ônibus são reforçadas para verão de Salvador

Os baianos e turistas já contam com um reforço especial no sistema de transporte público de Salvador para curtirem as praias da cidade. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) deu início à Operação Praia 2016 que conta, no total, com 148 veículos, distribuídos em 21 linhas, programados especialmente para atender a região da Orla da cidade.

Além disso, 17 veículos extras da frota reguladora, distribuídos entre as estações Pirajá, Lapa, Mussurunga, além da Base Naval e Patamares, estão disponíveis para caso necessário reforçar o transporte nesses locais. A ação é realizada durante todo o período da alta estação e tem como objetivo de facilitar o acesso dos moradores e turistas às praias da cidade.

