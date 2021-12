Linhas de ônibus são reforçadas em Salvador durante o verão

Quem vai às praias de Salvador aos domingos e feriados pode contar com um reforço especial no sistema de transporte público até o final do verão. São 148 veículos a mais distribuídos em 16 linhas (veja lista completa abaixo).

A população também tem como opção utilizar uma das 23 linhas do Sistema de Transporte Complementar por Ônibus (STCO), que vão operar com reforço de 35 veículos.

A 'Operação Praia 2018' acontece durante todo o verão para facilitar o acesso de moradores e turistas às praias da capital baiana.

adblock ativo