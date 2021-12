Linhas de ônibus são reforçadas e trânsito alterado por conta do Enem

A frota de ônibus será reforçada no Subúrbio e orla de Salvador neste domingo, 12, por conta da aplicação da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, 93 linhas e 560 coletivos estarão a disposição dos alunos que vão fazer a prova.

Trânsito

Por conta do Enem, o fluxo no Dique do Tororó e na avenida Magalhães Neto, que normalmente são interditados aos domingos, estará liberado.

Além disso, agentes de trânsito vão monitorar o tráfego nas principais vias de Salvador, para tentar minimizar os congestionamentos normalmente formados nas imediações das escolas onde as provas serão aplicadas.

