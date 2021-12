Linhas de ônibus são realocadas no Terminal Rodoviário

Sessenta e cinco linhas de ônibus que operam nas plataformas provisórias do Terminal da Rodoviária serão relocadas para as plataformas A e B. A mudança acontece a partir deste sábado, 20. A medida é para dar continuidade as obras de reforma no local.

Agentes da CCR Metrô vão auxiliar os usuários a identificar o local de embarque e desembarque. Também será distribuindo panfletos no local. O Terminal Rodoviário opera atualmente 79 linhas de ônibus municipais.

LINHA DESCRIÇÃO Vetor PLATAFORMA 1106-01 S. GONÇALO-PITUBA Av. Heitor Dias Pituba Brotas Barra/Centro PLAT. A 0412 DUQUE DE CAXIAS / PITUBA PLAT. A 0807 PITUBA / TERMINAL DA FRANÇA PLAT. A 0923 MARBACK / BARROQUINHA PLAT. A 1051 EST. MUSSUARUNGA / BARRA - 1 PLAT. A 1230 SUSSUARANA / BARRA - 1 PLAT. A 1306 COLINA AZUL / FRANÇA/C. GRANDE PLAT. A 1361 VALE DOS LAGOS / M. DOS OITIS / COMÉRCIO R-1 PLAT. A 1136 HGE PLAT. A 342 RODOVIÁRIA CIRCULAR A PLAT. A 344 RODOVIÁRIA CIRCULAR B PLAT. A 0518 SUSSUARANA / ENGENHO VELHO DE BROTAS PLAT. A 0524 LUIZ ANSELMO / PITUBA PLAT. A 1126 NARANDIBA / DORON / BARRA 2 PLAT. A 1224 ARENOSO / PITUBA PLAT. A 1305 CASTELO BRANCO / PITUBA PLAT. A 1320 PAU DA LIMA / NORDESTE PLAT. A 1356 NOVA BRASÍLIA / PITUBA PLAT. A 1436 CAJAZEIRA XI / PITUBA PLAT. A 1475 ÁGUAS CLARAS / PITUBA PLAT. A S040 AEROPORTO-CENTRO HISTÓRICO PLAT. A 1139-01 N.S.RESGATE/ HOSPITAL CENTRAL - PITUBA PLAT. A 0919 VALE DOS RIOS / STIEP / ACESSO NORTE Lapa Barroquinha Ribeira/Lobato PLAT. A 1019 BAIRRO DA PAZ / LAPA PLAT. A 1022 PRAIA DO FLAMENGO / LAPA PLAT. A 1023 ALTO DO COQUEIRINHO / SÃO JOAQUIM PLAT. A 1034 PARQUE SÃO CRISTOVÃO / BARROQUINHA PLAT. A 1050 EST. MUSSSURUNGA / LAPA PLAT. A 1060 EST. MUSSURUNGA / SÃO JOAQUIM / URUGUAI PLAT. A 1102 CABULA VI / LAPA PLAT. A 1105 NARANDIBA / DORON / LAPA PLAT. A 1120 SÃO GONÇALO / LAPA / CAMPO GRANDE PLAT. A 1223 SUSSUARANA / LAPA PLAT. A 1225 SUSSUARANA / LAPA PLAT. A 1236 NOVO HORIZONTE / LAPA PLAT. A 1302 L. DOIS DE JULHO / TROBOGY / LAPA PLAT. A 1315 MATA DOS OITIS / LAPA PLAT. A 1323 SÃO MARCOS / LAPA / BARRA PLAT. A 1326 VALE DOS LAGOS / LAPA PLAT. A 1334 SETE DE ABRIL / LAPA PLAT. A 1348 CANABRAVA / NOVA CIDADE / LAPA PLAT. A 1413 BOCA DA MATA / LAPA PLAT. A 1443 FAZ. GRANDE 4 / LAPA PLAT. A 0131 LAPA / PATAMARES R-1 PLAT. A 0132 LAPA / PATAMARES R-2 PLAT. A 0904 G. MARBACK / LAPA PLAT. A 1215 ENGOMADEIRA / LAPA PLAT. A 0219 RIBEIRA / RODOVIÁRIA PLAT. A 0324 MARECHAL RONDON / PITUBA PLAT. A 0905 MARBACK / SÃO JOAQUIM PLAT. A 0218 RIBEIRA / PITUBA PLAT. A 0713 SANTA CRUZ / CALÇADA / BONFIM PLAT. A 0901 BOCA DO RIO / JOANES LOBATO PLAT. A 0907 BOCA DO RIO / RIBEIRA PLAT. A 1103 ALTO DO CRUZEIRO / PERNAMBUÉS CIRCULAR Cabula PLAT. B 1113 PERNAMBUÉS-LAPA PLAT. B 1114 PERNAMBUÉS / PITUBA PLAT. B 1207 TANCREDO NEVES / PITUBA PLAT. B 1220 MATA ESCURA / PITUBA PLAT. B 1238 JARDIM STº INÁCIO / PITUBA PLAT. B 1136 NARANDIBA/HOSP. CENTRAL PLAT. B 1137-01 PERNAMBUÉS / BARRA PLAT. B 1534 VISTA ALEGRE / PITUBA Subúrbio BR-324 PLAT. B 1611 PARIPE / PITUBA PLAT. B 1612 PARIPE / RODOVIÁRIA PLAT. B

