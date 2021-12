Linhas de ônibus passam a atender Loteamento Marisol

A partir desta segunda-feira, 1º, as linhas de ônibus Estação Mussurunga/Praia do Flamengo R1 (1031) e R2 (1032) passam a atender os moradores do Loteamento Marisol.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o itinerário passa pelo trecho da praia de Ipitanga que contempla o loteamento e vai até o retorno do antigo Kartódromo.

As duas linhas serão operadas pelo consórcio Salvador Norte e o atendimento será das 5 às 21h, nos dias úteis, e de 5 às 20h, aos sábados e domingos.



O prolongamento destas linhas vai atender os moradores até a Estação Mussurunga, de onde podem prosseguir a diferentes pontos da cidade em outras linhas, sem o pagamento de tarifa no segundo ônibus.

A previsão é que a Semob instale novos abrigos de ônibus no bairro.

