Linhas de ônibus intercampi agradam estudantes da Ufba

O sistema exclusivo e gratuito de transporte da Universidade Federal da Bahia (Ufba), chamado de Buzufba, já circula entre os três campi (Canela, Federação e São Lázaro). O sistema vem agradando a comunidade acadêmica.

Implementado desde o último dia 21, consiste em quatro micro-ônibus estilizados, o que facilita a sua identificação pelos usuários. Ouvidos por A TARDE, alguns alunos destacam o conforto, a pontualidade e o acesso gratuito.

O estudante de direito Pedro Oliveira precisa se deslocar entre dois campi da universidade, sempre atento ao relógio. "Tenho aulas em São Lázaro, e preciso estar na faculdade de direito em 20 minutos para a aula seguinte", explicou o universitário.

Ele diz estar satisfeito com o transporte e afirma que, por conta do serviço, chega às aulas sem atraso. Porém, ele aponta um problema nos roteiros do transporte.

"Eles não alcançam o prédio da Faculdade de Economia, que funciona em frente à Praça da Piedade, na Avenida 7 de Setembro. Haverá uma hora em que eles precisarão encontrar uma saída para isso", diz Pedro.

A estudante de zootecnia Amanda Fernandes utiliza o Buzufba regularmente e avalia de forma positiva o sistema. "Antes, eu pegava o ônibus regular para ir do Pavilhão de Aulas da Federação (PAF) ao Instituto de Ciências da Saúde (ICS), no Canela. Agora, economizo dinheiro e tenho o mesmo conforto", explica a aluna.

Estudante do bacharelado interdisciplinar de saúde, Juliana Martins consegue chegar pontualmente às aulas, o que era mais complicado no semestre anterior. "Estava sempre atrasada para as aulas de campi diferentes. Agora, consigo estar na hora. Por isso, terei mais liberdade de montar a minha grade de disciplinas", entusiasma-se a aluna.

Compromisso - Reivindicação antiga dos estudantes, a implantação do sistema de locomoção intercampi tornou-se um compromisso da gestão da instituição, após aprovação da pauta pelo Conselho Universitário da Ufba (Consuni) em outubro do ano passado.

O processo licitatório, que visa à contratação de prestadores de serviços, foi aberto no dia 13 de fevereiro de 2012. O edital, porém, foi publicado somente em agosto deste ano. A empresa Atlântico Transportes e Turismo (ATT) foi a vencedora da concorrência.

O aumento do orçamento dedicado à assistência estudantil, após o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), proporcionou a implantação do sistema de locomoção, de acordo com o pró-reitor de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, professor Dirceu Martins.

Dirceu também ressalva que, desde 2008, o setor recebe recursos da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), o que amplia o investimento na área. "Para 2013, a previsão é de que, aproximadamente, R$ 14,7 milhões sejam destinados para a assistência estudantil", prevê o pró-reitor.

O coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Wanderson Pimenta, credita à ocupação da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (Fapex) pelo diretório, realizada em julho e agosto deste ano, a conquista da aceleração dos trâmites burocráticos do Buzufba.

Na época, estudantes ficaram por 13 dias acampados nas imediações da fundação em protesto. Eles desocuparam o espaço no dia 6 de agosto, após diálogo com os gestores da Ufba. "Antes da ocupação, houve um hiato no processo licitatório. Foi preciso acelerar os atos, que veio de uma pressão externa", alega o estudante.

Divergências - O motivo da implantação efetiva do Buzufba ainda causa polêmica entre os universitários. A influência do movimento estudantil no caso, por exemplo, foi questionada na comunidade da Ufba hospedada no Facebook.

Um estudante de direito, em uma das publicações do grupo, apresentou o documento do processo licitatório do Buzufba e acusou o DCE de ludibriar os alunos.

Na argumentação, ele afirma que o a diretoria do DCE passou a falsa ideia da iniciativa como uma vitória decorrente da greve estudantil. A publicação provocou discussão entre os alunos e o debate rendeu 306 comentários na postagem.

