Linhas de ônibus do subsolo da Lapa vão mudar; veja quais

Linhas de ônibus do subsolo do terminal da Estação da Lapa vão ser transferidas para a Estação da Barroquinha a partir de sábado, 14. A intervenção será necessária para a conclusão das obras de requalificação, quando será necessário o fechamento total do subsolo. Até o momento, foram concluídas 70% das obras.

As 14 linhas remanejadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob) serão: Plataforma, Vista Alegre, Alto de Coutos, São João do Cabrito, Fazenda Coutos, Alto da Terezinha, Rio Sena, Luís Anselmo, Pero Vaz, São Caetano, Vila Ruy Barbosa, Engenho Velho de Brotas, Thomé de Souza e Massaranduba.

Paradas previsórias

Sete pontos de paradas provisórias serão criados no corredor de acesso à Estação da Lapa, sendo quatro no sentido do terminal e três para os Barris na segunda-feira, 16. Vinte e duas linhas serão relocadas para a área externa da estação:

Boca do Rio/Vasco da Gama

Boca do Rio/Centenário

Pituba

Nordeste

Santa Cruz

Vale das Pedrinhas

Alto do Coqueirinho

Aeroporto

Jardim das Margaridas

Itapuã

Praia do Flamengo

Cosme de Farias

Brotas

Brotas/HGE

Valéria

Bom Juá

Cosme de Farias

Fazenda Grande do Retiro

Vila Ruy Barbosa R2

Jardim Nova Esperança

Daniel Lisboa/Barra R1

Daniel Lisboa/Barra R2

Dom Avelar/Vila Canária

Além disso, outras 20 serão direcionadas para o térreo do terminal:

Chame-Chame

Lapa/Barra

Garibaldi/Ondina

Ribeira

Ribeira/HGE

Cajazeiras 8

Cajazeiras 10

Cajazeiras 11

Cajazeiras 5

Cajazeiras 6/7

Cajazeiras 7/6

Boca da Mata

Estação Pirajá

Castelo Branco

Fazenda Grande 1/2

Fazenda

Grande 3/2

Fazenda Grande 4

Base Naval/Esc. Menores

Base Naval/Av. São Luis

Alto do Cabrito

BoaVista do Lobato

Mudança de plataformas

Ainda na segunda-feira, coletivos que fazem 11 linhas sairão da Plataforma B da estação e passam a fazer embarque e desembarque na Plataforma D do térreo:

Marechal Rondon

Capelinha-Campo Grande/Barra R1

Capelinha-Campo Grande R2

Cabula 6

Narandiba/Doron

Engomadeira

Sussuarana (via Dique do Tororó)

Sussuarana (via Vasco da Gama)

Novo Horizonte

Pau da Lima

Pirajá

Ônibus metropolitanos

Os ônibus metropolitanos serão remanejados para os seguintes pontos: Estação Aquidabã e entorno da Rótula dos Barris (próximo ao 5º Centro de Saúde, último ponto da Av. Centenário sentido Lapa e próximo à Gerência de Trânsito).

adblock ativo