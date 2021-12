Linhas de ônibus de Salvador terão horário estendido até a meia noite do dia 31

Vinte e cinco linhas de ônibus terão funcionamento estendido até a meia noite do dia 31 de dezembro em Salvador, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), para atender a demanda da população no período natalino. Depois da última faixa à meia noite, veículos da frota reguladora estarão disponíveis nas Estações da Lapa, Pirajá e Mussurunga.

Veja as linhas:

0422 Pero Vaz – Itaigara

0708 Nordeste – Lapa

1003 Aeroporto – Lapa

1051 Estação Mussurunga – Barra 1

1052 Estação Mussurunga – Barra 2

0935 Vale dos Rios – Comércio

1207 Tancredo Neves – Pituba

1220 Mata Escura – Pituba

1230 Sussuarana – Barra R1

1386 Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril – Barra

1305 Castelo Branco – Pituba

1211 Tancredo Neves – Barra

1225 Sussuarana – Lapa

1102 Cabula VI – Lapa

1413 Boca da Mata – Lapa

1334 Sete de Abril – Lapa

1340 Estação Pirajá – Barra 1

1372 Jardim Esperança/Vilamar – Comércio/Lapa

0121 Estação da Lapa – Brotas

0429 IAPI – Barra/Graça

1508 Pirajá – Pituba

0218 Ribeira – Pituba

1505 Pirajá – Barra

1611 Paripe – Pituba

0216 Ribeira – Lapa

Durante o feriadão de Natal, a prefeitura montou esquema especial para diversas áreas. Na saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estarão disponíveis para atender situações de urgência e emergência. Em casos de sintomas de coronavírus, o ideal é se dirigir para os gripários, localizados nas UPAs dos Barris, Pau Miúdo, Pirajá/Santo Inácio, Paripe e Valéria, ou na estrutura da Ilha de Bom Jesus dos Passos.

Trânsito

Já a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai redobrar a atenção em locais de grande movimento como a Rodoviária, Ferry Boat, Feira de São Joaquim e a Avenida Luís Viana (Paralela). O Núcleo de Operações Assistidas (NOA) também estará monitorando as principais vias da cidade, através das câmeras de vídeo monitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas.

A Operação Lei Seca também será realizada durante todo o feriado para coibir o consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores. As denúncias de irregularidades no trânsito poderão ser feitas através do número 156, o Fala Salvador, ou também pelo aplicativo NOA Cidadão.

Segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM) vai operar com cerca de 100 agentes monitorando toda a cidade através de rondas, prestando apoio às atividades de fiscalização dos demais órgãos públicos municipais. O serviço de resgate de animais silvestres pode ser solicitado pelo (71) 3202-5312. As demais demandas serão tratadas através do número 156.

Defesa Civil e limpeza

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) funcionará em regime de plantão 24h, atendendo às solicitações através do canal de atendimento 199. A Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) informa que o órgão manterá a cota regular durante o feriadão de Natal em Salvador.

Fiscalização

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vai atuar com fiscais de combate à poluição sonora de plantão no atendimento de denúncias recebidas pelo Fala Salvador (156). A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) irá dispor de 70 salva-vidas, que atuarão no perímetro entre o Jardim de Alah e a Praia de Ipitanga, área de responsabilidade do órgão.

Mercados

Os mercados municipais administrados pela Prefeitura, através da Semop, também vão funcionar em horário especial. O Nacs Itapuã estará aberto na sexta-feira (25), das 7h às 13hs, e não abre no dia 1º de janeiro. Já o Mercado de Itapuã fecha no dia 25 e abre normal no dia 1º. O Mercado de Periperi estará fechado na sexta-feira (25) e no próximo dia 1º. O Mercado de Periperi fecha no dia de Natal e também no dia 1º de janeiro.

O Mercado Modelo estará fechado nesta quinta-feira, 24, e no dia 1º de janeiro. O Mercado do Jardim Cruzeiro funciona no dia 25 até as 13h e fecha no dia 1º de janeiro. O Mercado do Bonfim funciona no dia 25 até as 17h e estará fechado no dia 1º de janeiro. O Mercado Popular de Água de Meninos funciona nesta sexta, 25, até as 14h, e não funciona no dia 1º de janeiro. O Mercado de São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, funciona nesta quinta, 24, até 15h, e estará fechado nos dias 25 e 31 de dezembro, além do período de 1º a 3 de janeiro.

