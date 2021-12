Linhas de ônibus de Salvador passam por novas mudanças neste sábado

A terceira fase do plano de reestruturação das linhas de ônibus urbanos de Salvador será iniciada neste sábado, 16. Nessa etapa, as mudanças vão envolver as comunidades de Daniel Lisboa, Lapa, Caixa D'Água, Cidade Nova e Praia do Flamengo.

Uma das principais mudanças está na linha Caixa D'Água-Lapa, que terá o atendimento substituído. Com isso, os passageiros deverão utilizar a linha Caixa D’Água/Cidade Nova-Terminal Acesso Norte e, a partir de lá, integrar com o metrô até o Terminal da Lapa.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura nesta quinta-feira, 14, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai criar uma linha para ligar a Lapa ao Vale do Canela, além do reforço nas quatro linhas que partem da Praia do Flamengo com destino à Praça da Sé e a Estação Mussurunga.

Com as alterações, o roteiro Praia do Flamengo-Estação Mussurunga R1, que antes realizava 54 viagens por dia, passará a fazer 80 viagens diariamente. E a linha Praia do Flamengo-Estação Mussurunga R2 passará a ter oito viagens diárias a mais.

Já quem mora em Brotas e regiões próximas poderá contar com a integração entre as linhas Daniel Lisboa-Lapa e Lapa-Vale do Canela/Campo Grande. Essa terceira fase de reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus está dividida em duas etapas. A seguinte está prevista para ocorrer no próximo sábado, 23.

Confiras as mudanças:

