Linhas de ônibus de doze bairros passam por mudanças em Salvador

Implantada neste sábado, 18, pela prefeitura, a nova etapa da reestruturação, que atingiu 23 linhas de ônibus de doze bairros, desagradou a operadora de telemarketing, Marineide Cerqueira.

Ela utilizava a linha Valéria/Comércio e fazia integração com outro coletivo para ir ao trabalho, na Ribeira. Com a mudança, teve que pegar a linha a Valéria/Estação Pirajá, descer no terminal, utilizar o metrô até a Lapa e fazer a integração com outro ônibus até a Ribeira: "É muito transtorno. Tenho que pegar três transportes. Era mais prático utilizar dois, chegava mais rápido".

Rapidez

De acordo com a prefeitura, a reestruturação dos itinerários diminuirá o tempo de viagem. "São diversas opções que dão rapidez ao deslocamento dos moradores dos bairros envolvidos e, em todos eles, o tempo de redução de espera pelo coletivo é de, no mínimo, 50%", informa em nota. A mudança abrange os bairros de Castelo Branco, Águas Claras, Cajazeiras 6, 7, 8, 10 e 11, Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4 e Valéria.

*Sob a supervisão da jornalista Fabiana Mascarenhas

